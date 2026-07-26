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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch herabgefallene Metallstange

Dreisbach (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026 gegen 18 Uhr kam es auf der L294 zwischen Ailertchen und Dreisbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei überfuhr ein Pkw eine auf der Fahrbahn liegende Metallstange, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Verursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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