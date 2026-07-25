POL-PDMT: Brand eines Altkleidercontainers
Westerburg (ots)
In der Nacht vom 24.07.2026 auf den 25.07.2026 kam es zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers auf dem Parkplatz "Hofwiese" in Westerburg.
Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
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