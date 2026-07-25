Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Altkleidercontainers

Westerburg (ots)

In der Nacht vom 24.07.2026 auf den 25.07.2026 kam es zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers auf dem Parkplatz "Hofwiese" in Westerburg.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

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