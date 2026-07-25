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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Altkleidercontainers

Westerburg (ots)

In der Nacht vom 24.07.2026 auf den 25.07.2026 kam es zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers auf dem Parkplatz "Hofwiese" in Westerburg.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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