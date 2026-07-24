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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Abschlussmeldung - Brand eines Seecontainers - Übergreifen auf Wohnhaus

Diez (ots)

Am 24.07.2026 gegen 12:00 Uhr kam es in der Heidestraße in 65582 Diez zum Vollbrand eines Seecontainers. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Seecontainer, welcher mittels Überdachung an einen Bungalow angebaut wurde, in Brand. Dieser griff auf weitere Anbauten des Bungalows und schlussendlich auf das Dach über. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert und der Brand schlussendlich gelöscht werden. Der Bungalow ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, an einem Nachbarhaus entstand durch die Hitzeentwicklung leichter Schaden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen niedrigen 6-stelligen Wert belaufen. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432 / 6010
pidiez(at)polizei.rlp.de
Künzler, Polizeihauptkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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