PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Erstmeldung zu Brand in der Heidestraße

Diez (ots)

Aktuell läuft ein Feuerwehreinsatz in der Heidestraße in Diez. Dort kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. Das Feuer hat ein Wohngebäude erfasst. Die Feuerwehr versucht derzeit, das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinen Personenschäden. Wir bitten derzeit von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 19:10

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

    Hachenburg (ots) - Am Donnerstag, den 23.07.2026, ereignete sich gegen 16:50 Uhr im Kreuzungsbereich "Vor der Struth" zur B 413 in der Ortslage Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 30 jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Vor der Struth" und beabsichtigte, die B 413 zu überqueren und in die gegenüberliegende "Lindenstraße" einzufahren. Zeitgleich befuhr ein ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 02:06

    POL-PDMT: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter ***ZEUGEN GESUCHT***

    Guckheim (ots) - Am 21.07.2026 kam es gegen 19:35 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem E-Scooter-Fahrer. Der E-Scooter-Fahrer fiel den eingesetzten Beamten im Bereich der Hauptstraße auf, da dieser beim Erblicken des Streifenwagens in einen Hof abbog. In der Folge sollte der E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser versuchte sich jedoch durch das Befahren sämtlicher ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:37

    POL-PDMT: Dörnberg. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Dörnberg (ots) - Am Montag, 20. Juli, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gegen 14:25 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 417 von Holzappel in Richtung Laurenburg. Auf der kurvenreichen Strecke verlor der Mann in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren