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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, ereignete sich gegen 16:50 Uhr im Kreuzungsbereich "Vor der Struth" zur B 413 in der Ortslage Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 30 jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Vor der Struth" und beabsichtigte, die B 413 zu überqueren und in die gegenüberliegende "Lindenstraße" einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die B 413 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Merkelbach. Nach Angaben von Zeugen beschleunigte der Motorradfahrer am Ortsausgang Hachenburg stark. Die Pkw-Fahrerin übersah den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 25-jährige Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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