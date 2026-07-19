Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nastätten (ots)

Am vergangenen Freitagmittag zwischen 11:00 und 11:30 Uhr beschädigte eine 80-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rheingau-Tauns-Kreis beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Postparkplatz in Nastätten, nahe der dortigen Metzgerei Bayer, den neben ihr stehenden weißen Kleinwagen. Hierbei dürften an dem weißen Kleinwagen, zu dem nichts Genaues bekannt ist, an der rechten Heckstoßstange Beschädigungen entstanden sein.

Zeugen werden gebeten, mit der zuständigen Polizeiinspektion Kontakt aufzunehmen. Der Besitzer des weißen Kleinwagens wird ebenfalls gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

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