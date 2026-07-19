POL-PDMT: Brand eines Schuppens

Miehlen (ots) - Am Abend des 16.07.2026 erhielten mehrere Geschädigte Anrufe von falschen Polizeibeamten. Den Geschädigten wurde vorgetäuscht, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall kam und nun der Name der Geschädigten auf einer Liste der Täter gefunden wurde. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Die Polizei warnt daher eindringlich: - ...

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