Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Giesenhausen/ Kroppach - Verkehrsunfall mit Verletzten

Giesenhausen (ots)

Am Samstag, 18.07.2026, etwa 18:25 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Landesstraße L 290 zwischen Giesenhauseen und Kroppach gemeldet. Ein 79jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bog mit seinem Personenkraftwagen aus einem Feldweg von Giesenhausen kommend nach links in die L290 ein und übersah dabei den von links aus Richtung Eichelhardt kommenden, bevorrechtigten Wagen eines 21jährigen Fahrers aus der Verbandsgemeinde Hamm/ Sieg. Dieser versuchte noch auszuweichen, es kam aber zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Die 80jährige Frau des Einbiegenden erlitt jedoch schwere Verletzungen an den Beinen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalles und die Bergung musste die L290 zwischen Kroppach und Eichelhardt bis 19:55 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizei Hachenburg und Altenkirchen der Rettungshubschrauber, mehrere Rettungsfahrzeuge inklusive Notarzt, zwei Abschleppfahrzeuge und die Feuerwehren der Ortsgruppen Giesenhausen, Kroppach und Hachenburg.

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