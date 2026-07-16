Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miehlen- Polizei warnt nach mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter

Miehlen (ots)

Am Abend des 16.07.2026 erhielten mehrere Geschädigte Anrufe von falschen Polizeibeamten. Den Geschädigten wurde vorgetäuscht, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall kam und nun der Name der Geschädigten auf einer Liste der Täter gefunden wurde.

Hierbei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

- Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen zu ihren finanziellen Verhältnissen preis! - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch! - Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei! - Informieren Sie Angehörige oder Bekannte über entsprechende Anrufe in der Region, insbesondere lebensälteren Personen! - Übergeben Sie in diesem Zusammenhang nie Wertgegenstände einem angeblichen Polizeibeamten!

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