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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnhausbrand

Hahn am See (ots)

Am frühen Morgen des 12.07.2026 gegen 01.23 Uhr wurde die Polizei Westerburg über ein Gebäudebrand in Hahn am See informiert. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Dachstuhl des Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wallmerod war mit 50 Kräften im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663/98050
piwesterburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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