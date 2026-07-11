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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Meudt (ots)

Am 11.07.2026 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Meudt. Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem vorausfahrenden 59-jährigen Kleinkraftradfahrer. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 8 musste während der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663 - 98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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