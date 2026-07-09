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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oelsberg - Folgemeldung zu Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Oelsberg (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es auf der B274, zwischen den Ortslagen Bogel und Nastätten gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 60-jährigen LKW-Fahrers aus dem Rhein-Lahn-Kreis und eines 34-jährigen Motorradfahrers aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Auf Grund bislang ungeklärter Ursache gelangte der 34-Jährige ohne sein Motorrad unter den in Fahrtrichtung Nastätten fahrenden LKW. Der 34-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und im Weiteren mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn ist aktuell nach wie vor in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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