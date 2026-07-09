Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Oelsberg (ots)

Auf der B274, zwischen den Ortslagen Bogel und Nastätten kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW-Fahrers und eines Motorradfahrers. Die Fahrbahn ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern an. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Zu Unfallursache und -hergang können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Von Nachfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell