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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Heckenbrand mit leicht verletzter Person

Diez (ots)

Am 07.07.2026 gegen 17:35 Uhr kam es in der Straße "Hohe Straße" in Diez zum Brand einer Hecke. Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine ca. 15m lange Thujenhecke in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Wohnhaus verhindert werden. Ein Bewohner der Reihenhaussiedlung wurde durch die Flammen leicht verletzt, verblieb nach medizinischer Abklärung jedoch Zuhause. An vier geparkten PKW, sowie an dem Haus entstand leichter Sachschaden. Da vor Ort eine Ursache des Brandes nicht festgestellt werden konnte, ist dies nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432 / 6010
pidiez(at)polizei.rlp.de
Künzler, Polizeihauptkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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