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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel - erneute Anrufwelle durch falsche Polizeibeamte

Weisel (ots)

Am 07.07.2026 kam es in den Vormittags-/Mittagsstunden erneut zu einer Anrufwelle durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Hierbei gaben die Anrufer sich als Polizeibeamte der örtlichen Dienststelle aus und machten auf fiktive Einbrüche in der Nachbarschaft aufmerksam. Im Rahmen der Festnahmen habe man bei den Tätern angeblich Listen mit Namen der Angerufenen aufgefunden. Nun wolle man Wertgegenstände der Angerufenen vorsorglich in polizeiliche Verwahrung nehmen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang folgendes:

Gehen Sie in keinem Fall auf diese Form des Gespräches ein. Merken Sie Sich die Stimmfarbe, ob es sich um männliche oder weibliche Anrufer*innen handelt, ob ein Akzent vorhanden ist oder nicht. Prüfen Sie, ob Ihnen eine Telefonnummer auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

Informieren Sie umgehend Ihre zuständige Polizeiinspektion unter den offiziellen und recherchierbaren Telefonnummern.

Übergeben Sie UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Wertgegenstände oder Bargeld an angebliche Polizeibeamt*innen, welche sich zuvor mit der beschriebenen Geschichte bei Ihnen meldeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Tel. 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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