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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: ***Zeugen gesucht*** nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Seck (ots)

Am Samstag, dem 04.07.2026, kam es im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18:50 Uhr, auf dem Parkplatz des Hof-Cafe des Hofgut Dappricher Hof in Seck, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Jahnstraße 5
56457 Westerburg
Tel.: 02663 9805-0
E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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