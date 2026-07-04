Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Randalierer beschädigt Fahrzeuge und leistet bei der Festnahme Widerstand

Bad Ems (ots)

Am 03.07.2026 gegen 22:00 Uhr gingen mehrere Meldungen über eine randalierende, aggressive Person im Bereich der Ludwigstraße/ Römerstraße in Bad Ems ein. Diese würde gegen Fahrzeuge schlagen und diese beschädigen. Der augenscheinlich zumindest alkoholisierte und vermutlich unter Betäubungsmittel stehende Mann kam den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nach, sodass er schließlich in polizeiliches Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er gegen die eingesetzten Polizeibeamten Widerstand. Es wurden keine Personen verletzt.

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