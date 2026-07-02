POL-PDMT: Folgemeldung zu Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen nach vermutlichem Reifenplatzer
Gemarkung 65582 Diez, B54 (ots)
Bezugnehmend auf die Erstmeldung zu dem Verkehrsunfall vom 30.06.2026, um 09:38 Uhr, mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen auf der B54 zwischen den Ortslagen Diez und Holzheim ergeht die Folgemeldung. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeiinspektion Diez zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Diez
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