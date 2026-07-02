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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Folgemeldung zu Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen nach vermutlichem Reifenplatzer

Gemarkung 65582 Diez, B54 (ots)

Bezugnehmend auf die Erstmeldung zu dem Verkehrsunfall vom 30.06.2026, um 09:38 Uhr, mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen auf der B54 zwischen den Ortslagen Diez und Holzheim ergeht die Folgemeldung. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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