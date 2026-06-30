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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemarkung Diez, B54, Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach vermutlichem Reifenplatzer

Gemarkung Diez, B54 (ots)

Um 09:38 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen mitgeteilt, die jeweils in entgegengesetzter Fahrtrichtung zwischen Diez und Holzheim die B54 befuhren und miteinander kollidierten. Der Unfall ereignete sich vermutlich auf Grund eines Reifenplatzers vorne links, bei dem aus Richtung Holzheim geführten Pkw. Hierdurch geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und eine Kollision konnte nicht mehr vermieden werden, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke voll gesperrt. Neben der Feuerwehr Diez war die Straßenmeisterei Diez im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon:06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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