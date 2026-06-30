POL-PDMT: Diez, Baggersee, unerlaubtes fotografieren weiblicher Badegäste, Beleidigung eines Badegastes ***Zeugen gesucht***

Miehlen (ots) - Am 29.06.2026 kam es im Bereich von Miehlen zu zahlreichen Anrufen falscher Polizeibeamter. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von Einbrüchen in der Nähe. Hierzu wurde auch nach Bargeld und Wertgegenständen gefragt, die zur Sicherheit an vermeintliche Polizeibeamte ausgehändigt oder vor die Haustür gelegt werden sollen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich ...

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