Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Miehlen (ots)

Am 29.06.2026 kam es im Bereich von Miehlen zu zahlreichen Anrufen falscher Polizeibeamter. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von Einbrüchen in der Nähe. Hierzu wurde auch nach Bargeld und Wertgegenständen gefragt, die zur Sicherheit an vermeintliche Polizeibeamte ausgehändigt oder vor die Haustür gelegt werden sollen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich in solchen Fällen um keine echten Polizeibeamten und es sich um eine typische Betrugsmasche handelt. Die Polizei stellt keine Fragen zu Bargeld oder Wertgegenständen. Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen preis und lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Rufen sie im Zweifel bei ihrer örtlichen Polizeiinspektion unter der ihnen bekannten Telefonnummer an.

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