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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Montabaur (ots)

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges die Elgendorfer Straße, in Montabaur und beabsichtigte nach links in die Von-Bodelschwing-Straße abzubiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich alkoholisiert war. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Birkner

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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