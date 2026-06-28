Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Herschbach UWw (ots)

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 16:58 Uhr beabsichtigte eine 43-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Dierdorf in eine Hofeinfahrt einer Parzelle des Campingplatzes in Herschbach einzufahren. Dabei übersah sie ein 12-jähriges Mädchen, dass in der Hofeinfahrt, im Schatten, lag. Die 12-jährige wurde von dem Pkw überrollt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde dennoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Koblenzer Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell