Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof von Mähren ***Zeugen gesucht***

Mähren (ots)

In der Nacht vom 24.06.2026 auf den 25.06.2026 wurden auf dem Friedhof von Mähren mehrere Grabschmuckutensilien durch bislang unbekannte Täter entwendet und teils beschädigt. Bei den entwendeten Grabschmuckutensilien handelte es sich überwiegend um Messingleuchten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurden durch hiesige Dienststelle aufgenommen.

Geschädigte Personen und Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch auf der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

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