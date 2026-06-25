PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen und Umgebung - Warnung vor Betrugsmasche Falsche Polizeibeamte

Katzenelenbogen (ots)

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diez zu einer Vielzahl von Anrufen bei denen sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte vorstellen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich! Die Polizei würde niemals über Telefon sensible Daten oder Sachverhalte preisgeben. Geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände heraus. Rufen sie im Zweifel immer selber über die ihnen bekannte Nummer bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle an und vergewissern sie sich so aus einer seriösen Quelle. Bisher haben sich die Geschädigten in allen Fällen richtig verhalten und das Telefonat unverzüglich beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 22:22

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L318 - Zeugen gesucht!

    Görgeshausen (ots) - Am Dienstag den 23.06.2026, gegen 17:11 Uhr, kam es auf der L318, zwischen den Ortslagen Hambach und Görgeshausen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein weißer Transporter (vermutlich Ford Transit) die L318 von Görgeshausen kommend in Fahrtrichtung Hambach und verstieß im Verlauf einer Kurve gegen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:55

    POL-PDMT: Illegale Entsorgung von Asbest

    Lollschied (ots) - Zwischen dem 14.06 und dem 15.06 bis 20:25 Uhr wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter an einem Weg an der B260/K48 bei 56357 Lollschied augenscheinlich Eternit-/Asbestplatten, ein Teppich und Kartonagen abgelegt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Feststellungen getroffen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Montabaur in Verbindung zu setzen. Tel. 02602-9226 0. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:27

    POL-PDMT: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen, Reifen aufgeschlitzt

    Bad Ems (ots) - In der Nacht vom 23.06.2026 auf den 24.06.2026 kam es zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Bleichstraße, Höhe Hausnummer 52, in Bad Ems zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen. Ein unbekannter Täter beschädigte an 3 PKWs jeweils den hinteren rechten Reifen mittels eines spitzen Gegenstands. Es ist anzumerken, dass lediglich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren