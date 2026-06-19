Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Bad Marienberg, L 293

Bad Marienberg (ots)

Am Freitag, 19.06.26, 19:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung L 293/Marienberger Straße in Bad Marienberg ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Demnach befuhr ein 42jähriger PKW-Fahrer die Marienberger Straße aus Richtung Stadtteil Langenbach kommend und beabsichtigte, auf die L 293 einzubiegen. Hierbei mißachtete der 42jährige PKW-Fahrer die Vorfahrt eines die L 293 aus Richtung Unnau befahrenden 61jährigen PKW-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider PKW. Der 42jährige sowie dessen Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt, der 61jährige PKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch 30 Wehrleute der FFW Bad Marienberg sowie 3 Rettungsfahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich.

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