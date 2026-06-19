Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Bushaltestellengebäudes an der B49 - Zeugen gesucht

Montabaur-Horressen (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026 wurde das Bushaltestellengebäude an der B49, Anschlussstelle Montabaur-Horressen, gegen 03:15 Uhr brennend von einem Verkehrsteilnehmer festgestellt. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang mögliche Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Montabaur unter 02602/9226-0 oder kimontabaur.k41@polizei.rlp.de entgegen.

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