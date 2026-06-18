POL-PDMT: Isselbach. Unbekannte beschädigen 40 Leitpfosten

Wallmerod (ots) - Am 17.06.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Straße "Am Sportplatz" in Wallmerod zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Fahrradfahrer beim Queren der Fahrbahn mit einem Pkw und stürzte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer, bei dem es sich um ein Kind gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend von der ...

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