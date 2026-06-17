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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf Riskantes Überholmanöver zwischen Friedrichsegen- Fachbach

Fachbach (ots)

B260 Friedrichsegen- Fachbach

Am 15.06.2026 gegen 20:22 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Ems ein riskantes Überholmanöver auf der B260 zwischen Friedrichsegen und Fachbach gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte hierbei ein PKW, drei vor ihm fahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Nur auf Grund der schnellen Reaktion der beiden Fahrzeugführenden des Gegenverkehrs kam es zu keinem Zusammenstoß. Die Polizeiinspektion Bad Ems sucht Zeugen oder Beteiligte, die Angaben zu dem Fahrmanöver oder dem überholenden Fahrzeug machen können. Hierbei soll es sich um einen dunklen Kombi, vermutlich BMW handeln. Dieser soll in Richtung Fachbach unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Angaben können bei der Polizeiinspektion Bad Ems unter der 02603-970-2 oder pibadems.wache@polizei.rlp.de gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Litty, PHK
Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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