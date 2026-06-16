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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtig

Bad Marienberg - Wildpark (ots)

Am 15.06.2026, im Zeitraum von 18:00 - 20:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Wildpark abgestelltes Fahrzeug von bislang unbekanntem Verursacher beschädigt. Der Spurenlage zufolge touchierte demnach ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Fahren in- oder aus einer Parklücke, die Heckstoßstange von dem geparkten PKW des Geschädigten.

Es werden Zeugenhinweise erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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