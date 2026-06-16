PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbrecher in Montabaur unterwegs

Montabaur (ots)

Am 16.06.2026 kam es in Montabaur zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen. Unbekannter Täter hebelte ein Fenster des Erdgeschosses auf und drang in das Wohnhaus ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden deliktstypisch durchwühlt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Wenig später wurde der Polizei ein weiterer Wohnungseinbruch in der Fuldastraße mitgeteilt. Hier hebelten die unbekannten Täter zwischen 13:00 - 17:45 Uhr eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten das komplette Einfamilienhaus. Entwendet wurden Bargeld, Goldschmuck und wertvolle Uhren. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen zu beiden Taten nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 19:06

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

    Willmenrod (ots) - Willmenrod. Am Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich in der Brückenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein aus Richtung Berzhahn kommender weitere Transporter bzw. Kleinbus geriet innerorts von Willmenrod auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines schwarzen VW Multivan. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision in Richtung Ortsmitte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 16:44

    POL-PDMT: Diebstahl von Baumaschinen

    Steinebach a.d. Wied / Auf der Lind (ots) - Im Zeitraum vom 13.06.2026, 15:30 Uhr bis zum 14.06.2026, 13:30 Uhr, wurden aus einem Baustellenfahrzeug einer Glasfaserfirma drei Bodenverdrängungshammer (Erdraketen) entwendet. Hierzu wurde das Fahrzeug gewaltsam geöffnet, die darin befindlichen Maschinen entnommen und vermutlich fußläufig abtransportiert. Die Schadenshöhe wird auf 25000 EUR beziffert. Es werden ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 14:57

    POL-PDMT: Warnbaken aus Baustellenbereich entfernt & in Baugruben geworfen

    Diez (ots) - Am Mittag des 14.06.2026 wurde hiesige Dienststelle darüber informiert, dass unbekannte Täter diverse Warnbaken, welche zur Absperrung einer Baustelle im Heckenweg in 65582 Diez dienten, umgestoßen und in mehrere Baugruben geworfen hatten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren