Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Baumaschinen

Steinebach a.d. Wied / Auf der Lind (ots)

Im Zeitraum vom 13.06.2026, 15:30 Uhr bis zum 14.06.2026, 13:30 Uhr, wurden aus einem Baustellenfahrzeug einer Glasfaserfirma drei Bodenverdrängungshammer (Erdraketen) entwendet. Hierzu wurde das Fahrzeug gewaltsam geöffnet, die darin befindlichen Maschinen entnommen und vermutlich fußläufig abtransportiert.

Die Schadenshöhe wird auf 25000 EUR beziffert.

Es werden Zeugenhinweise erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell