PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind - Fahrer flüchtig

Diez (ots)

Am 13.06.2026, um 10:53 Uhr, ereignete sich auf dem Zufahrtsweg der zentralen Sportanlage in 65582 Diez ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer (Kind) und einem PKW im Begegnungsverkehr. Das Kind wurde verkehrsunfallbedingt leichtverletzt. Der Verursacher (PKW -Führer) entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem PKW um einen dunkelgrauen Skoda Octavia RS mit der Ortskennung "WW - Westerwaldkreis". Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 23:21

    POL-PDMT: Verkehrsunfall - Alleinbeteiligter PKW überschlägt sich auf B 417

    Obernhof (ots) - Am Freitag, den 12.06.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der B 417 zwischen Obernhof und Nassau zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 29-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Felswand und überschlug sich ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 05:31

    POL-PDMT: Bad Ems - Nachtragsmeldung Brand eines Wohnhauses

    Bad Ems (ots) - Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange. Ermittlungen zur Brandursache folgen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Grabenstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht befahrbar. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Bad Ems Busch, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 04:11

    POL-PDMT: Bad Ems - Brand eines Wohnhauses

    Bad Ems (ots) - Am frühen Morgen des 12.06.2026 kam es in der Grabenstraße in Bad Ems zum Brand eines Einfamilienhauses. Derzeit sind die Löscharbeiten noch in vollem Gange. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Bad Ems Busch, PHK Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren