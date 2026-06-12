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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - Alleinbeteiligter PKW überschlägt sich auf B 417

Obernhof (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der B 417 zwischen Obernhof und Nassau zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 29-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Felswand und überschlug sich anschließend. Der Fahrer stand ersten Erkenntnissen nach unter Alkoholeinfluss. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Viktoriaallee 21
56130 Bad Ems
Telefon: 02603 970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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  • 12.06.2026 – 05:31

    POL-PDMT: Bad Ems - Nachtragsmeldung Brand eines Wohnhauses

    Bad Ems (ots) - Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange. Ermittlungen zur Brandursache folgen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Grabenstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht befahrbar. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Bad Ems Busch, PHK Telefon: ...

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  • 12.06.2026 – 04:11

    POL-PDMT: Bad Ems - Brand eines Wohnhauses

    Bad Ems (ots) - Am frühen Morgen des 12.06.2026 kam es in der Grabenstraße in Bad Ems zum Brand eines Einfamilienhauses. Derzeit sind die Löscharbeiten noch in vollem Gange. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Bad Ems Busch, PHK Telefon: ...

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  • 12.06.2026 – 03:53

    POL-PDMT: Diez - Diebstahl eines Kupferkessels mit anschließender Täterfeststellung

    Diez (ots) - Am 12.06.2026, gegen 01:45 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl eines Kupferkessels in Diez gemeldet. Dieser stand in einer Einfahrt in der Wilhelmstraße und wurde dort als Pflanzenbottich genutzt; der Materialwert wird auf ca. 300EUR geschätzt. Kurze Zeit später wurde durch eine Polizeistreife der PI Diez eine Verkehrskontrolle in der ...

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