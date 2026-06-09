Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Schuppens an Wohnhaus

Bannberscheid (ots)

Am 09.06.2026 um 18:38 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Hauptstraße in Bannberscheid gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet dort aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand, der auf das angrenzende Wohnhaus drohte überzugreifen. Durch das zeitnahe Eintreffen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden und der Brand wurde schnell gelöscht. Personen wurden nicht verletzt und der Gebäudeschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben der Polizei waren noch das DRK mit mehreren Fahrzeugen, umliegende Feuerwehren und der Katastrophenschutz am Einsatzort.

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