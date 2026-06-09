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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flacht - Diebstahl von Kupferrohren

Flacht (ots)

Am 09.06.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in 65558 Flacht zu einem Diebstahl von Kupferrohren, welche im Vorgarten eines Grundstücks gelagert waren. Unbekannte Täter klingelten zuvor an der Anschrift; bevor der Hauseigentümer an die Haustür gelangte, nahmen der oder die Täter die abgelegten Rohre und entfernten sich mit einem PKW. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es ein dunkelgrauer Sprinter sein soll. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432 / 6010
pidiez(at)polizei.rlp.de
Künzler, Polizeihauptkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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