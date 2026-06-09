Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der L 293 zwischen Unnau und Zinnhain am 08.06.2026

Unnau / Zinnhain (ots)

Wie bereits in der Erstmeldung vom 07.06.2026 berichtet, kam es am 08.06.2026 gegen 21:39 Uhr auf der L 295 im Kurvenbereich zwischen den Ortschaften Unnau und Bad Marienberg, Ortsteil Zinnhain zu einem schweren Verkehrsunfall einem beteiligtem PKW und drei Insassen. Einer der Mitfahrer, hier eine 52-jährige Frau aus Unnau, erlag vor Ort ihren Verletzungen. Der Fahrzeugführer und die weitere Mitfahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der 54 -jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem beiden Insassen die L 294 aus Bad Marienberg, Ortsteil Zinnhain kommend in Fahrtrichtung Unnau. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Vermutlich wurde hierbei die 52-jährige verstorbene Insassin aus dem PKW geschleudert und unter diesem eingeklemmt. Die Landstraße 293 war im genannten Bereich zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehrkräfte sowie ein Seelsorger im Einsatz.

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