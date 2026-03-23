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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung nach Überholmanöver

Nisterau (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 06:30 Uhr kam es auf der B414 zwischen Hof und Nisterau zu einer Straßenverkehrsgefährdung nach einem gefährlichen Überholmanöver. Ein derzeit unbekannter Lkw überholte einen vor ihm fahrenden Lkw ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Eine entgegenkommende 44-jährige Pkw-Fahrerin musste dem auf ihrer Fahrspur befindlichen Lkw nach rechts in den Graben ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei blieb ihr Fahrzeug unbeschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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