PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig!

Hachenburg (ots)

Am 15.01.2025 / 10:00 Uhr kam es auf der Graf-Heinrich-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. In diesem Zusammenhang bog der Unfallverursacher von der Graf-Heinrich-Straße nach links auf die Nisterstraße ab, ohne jedoch der zunächst vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Fahrzeug an die sich im Abbiegevorgang befindliche Geschädigte und streifte deren Fahrzeug. Der bislang unbekannte augenscheinlich männliche Unfallverursacher entfernte sich mit seinem dunklen BMW unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise erbeten!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Pressestelle
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 04:42

    POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Vollbrand eines Fachwerkhauses

    Reichenberg (ots) - Die Feuerwehr lässt das Brandobjekt bis zum nächsten Morgen kontrolliert abbrennen. Eine Scheune daneben wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Der einzige Bewohner des Hauses wurde doch leicht verletzt und kam mit einer Rauchintoxikation in ein nächstgelegenes Krankenhaus. Die durch Reichenberg führende K90 ist derzeit voll gesperrt, da die Feuerwehr eine Wasserzufuhr gewährleisten muss. ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 01:39

    POL-PDMT: - Erstmeldung - Vollbrand eines Fachwerkhauses

    Reichenberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gg. 01:10 Uhr, ging über Notruf eine Meldung über einen Vollbrand eines Fachwerkhauses in Reichenberg ein. Derzeit sind die zahlreichen Feuerwehrkräfte am Löschen des Brandes. Die Bewohner sind unverletzt aus dem Haus. Wir bitten von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI St. ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:57

    POL-PDMT: Selters - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

    Selters (ots) - Am Dienstag, den 13.01.2026, gegen 17:27 Uhr, kollidierte der Beschuldigte mit einem geparkten Fahrzeug und verursachte somit einen erheblichen Sachschaden. Bei der anschließenden Flucht von der Unfallstelle fuhr der Beschuldigte noch in einen Zaun. Er stellte sein stark beschädigtes Fahrzeug unweit der Unfallstelle auf einem Parkplatz ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren