Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PI Bad Ems zieht positive Bilanz über Jahreswechsel

Bad Ems (ots)

Im Verlauf der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 kam es im hiesigen Dienstgebiet nur vereinzelt zu Einsätzen, die für diese Silvesternacht im Vorfeld erwartet wurden. Dennoch wurden die Polizeikräfte durch eine Vielzahl an Verkehrsvorgängen über die gesamten Nachtstunden beschäftigt. Hervorzuheben sind hiervon folgende Ereignisse:

Am 31.12.2025, gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 37jährige Pkw-Fahrerin die winterglatte Landesstr. 330 zwischen Welschneudorf und Hömberg in Fahrtrichtung Nassau. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kam in der Böschung zum Stehen. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass Sommerreifen auf ihrem Pkw montiert waren. Daher wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am 01.01.2026, gegen 02:35 Uhr, befuhr ein 59jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstr. 260 zwischen Bad Ems und Nassau in Fahrtrichtung Nassau. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sein Pkw auf winterglatter Fahrbahn nach rechts ab, so dass es zur Kollision mit der Schutzplanke kam.

Auf der Anfahrt zum vorgenannten Verkehrsunfall nahm die eingesetzte Polizeistreife gegen 02:30 Uhr auf der Bundesstr. 260 am Ortsausgang von Bad Ems einen 77jährigen Radfahrer wahr, der eine unsicherer Fahrweise aufwies. Daher wurde er einer Kontrolle unterzogen, bei der eine Alkoholisierung von 1,49 Promille festgestellt wurde. Daher erfolgten eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Ein Führerschein wurde nicht einbehalten, da der Beschuldigte keinen mehr hatte.

Am 01.01.2026, gegen 05:20 Uhr, kam eine 46jährige Pkw-Fahrerin an derselben Unfallörtlichkeit wie zum o.g. Unfallereignis von 02:35 Uhr auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ihren Pkw am dortigen Bordstein. Bei allen Verkehrsunfällen blieb es lediglich bei Sachschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell