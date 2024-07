POL-PDMT: Staudt - Raubdelikt zum Nachteil eines 84 jährigen Zeitungsausträgers

Oberroßbach (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde hiesige Dienststelle über den Diebstahl einer schwarz-weißen Yamaha XT 600 in Kenntnis gesetzt. Diese wurde aus einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße in Oberroßbach entwendet. Die Tat dürfte im Zeitraum vom 19.07.2024 (Mittagszeit) bis 20.07.2024, 12:30 Uhr, begangen worden sein. Hinweise zum Diebstahl bitte der Polizeiinspektion in Westerburg mitteilen. Rückfragen ...

