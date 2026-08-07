Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Hausen (Wied) (ots)

Im Zeitraum vom 04.08.2026 10 Uhr bis 07.08.2026 12 Uhr kam es in der Straße "Im Grund" des Ortsteils Reuschenbach der Ortsgemeinde 53547 Hausen (Wied) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentüre Eintritt in das Haus.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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