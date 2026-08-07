PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Hausen (Wied) (ots)

Im Zeitraum vom 04.08.2026 10 Uhr bis 07.08.2026 12 Uhr kam es in der Straße "Im Grund" des Ortsteils Reuschenbach der Ortsgemeinde 53547 Hausen (Wied) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentüre Eintritt in das Haus.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 18:06

    POL-PDNR: Unfall mit Personenschaden - PKW überschlagen

    Dierdorf L268 (ots) - Am Freitagnachmittag, den 07.08.2026 gegen 16:25 Uhr verunfallte ein schwarzer Kleinwagen auf der L268 von Roßbach in Richtung Elgert. Das alleinbeteiligte Fahrzeug kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die fahrzeugführende Person wurde hierdurch leicht verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 09:19

    POL-PDNR: NACHTRAGSMELDUNG - Schwerer Verkehrsunfall mit drei verstorbenen Personen

    Linkenbach (ots) - Am 06.08.2026 kam es gegen 21:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen den Ortschaften Linkenbach und Dürrholz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug VW Polo in Fahrtrichtung Dürrholz unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 00:16

    POL-PDNR: schwerer Verkehrsunfall, mehrere verstorbene Personen

    Linkenbach (ots) - Am 06.08.2026; ca. 21:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen den Ortschaften Linkenbach und Dürrholz. Hierbei kollidierten zwei PKW aus noch nicht geklärter Ursache im Begegnungsverkehr. In einem PKW wurden alle drei Insassen so schwer verletzt, dass diese noch vor Ort verstarben. Im anderen PKW wurden alle drei Insassen schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren