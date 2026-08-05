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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer bei Sturz erheblich verletzt - Ersthelfer reagierten professionell

Wissen (ots)

Am Mittwochabend, 05.08.2026 um 18:34 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass an der B62 in Wissen-Frankenthal ein Radfahrer gestürzt war und sich verletzt hatte. Die eingesetzten Rettungssanitäter und Polizeibeamten fanden an der Unfallstelle den 54-jährigen Radfahrer vor, der bereits von Ersthelfern versorgt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war er ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hatte sich allem Anschein nach erhebliche Kopfverletzungen zugezogen, so dass er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Das Mountain-Bike des 54-Jährigen blieb nahezu unbeschädigt. Die Polizeibeamten hatten bei diesem Einsatz festgestellt, dass die Ersthelfer umsichtig, schnell und professionell gehandelt hatten. Deshalb soll diesen an dieser Stelle ein besonderes Lob ausgesprochen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
Im Kreuztal 103
57537 Wissen
Tel.: 02742 935-0
Email: pwwissen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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