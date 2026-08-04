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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Rosenheim (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026 gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Rosenheim. Eine 45-jährige Frau befuhr mit ihrem Mountainbike mit Elektromotor (E-MTB) die Naurother Straße, als sie allein beteiligt, vermutlich aufgrund einer zu kräftigen Betätigung der Vorderradbremse, über den Lenker auf den Asphalt stürzte. Die Verkehrsunfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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