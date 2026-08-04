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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kircheib - Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Hier: Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Bus mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Kircheib (ots)

Am 03.08.2026, gegen 23:00 Uhr kam es auf der B8/ Hauptstraße, innerhalb geschlossener Ortschaft, in 57635 Kircheib zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW Audi A4 und einem Bus. Der 33-jährige PKW-Fahrer aus dem kreis Neuwied befuhr die B8 aus Fahrtrichtung Rettersen in Fahrtrichtung Kircheib. Aus bislang ungeklärter Unfallursache verlor der PKW Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte daraufhin, in einen im Gegenverkehr befindlichen Bus. Der PKW schleuderte anschließend auf seine Fahrbahn zurück und kam dort entgegen seiner Fahrtrichtung zum Stehen. Der PKW Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Busfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde durch den Unfall leicht verletzt und auch in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Die B 8 ist aktuell zum Zwecke der Unfallaufnahme noch voll gesperrt.

Vor Ort waren Rettungskräfte der Feuerwehr Weyerbusch und Mehren, zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet von weiteren Presseanfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Tel.: 02681- 9460

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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