POL-PDNR: Verstoß gegen das Waffengesetz

Bruchermühle (ots) - Am 24.07.2026 gegen 12:40Uhr kam es zu einem Spiegelunfall auf der L269 zwischen Döttesfeld und Bruchermühle. Nach dem Unfall flüchtete ein unfallbeteiligter silberner Kleinwagen von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus pistrassenhaus@polizei.rlp.de ...

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