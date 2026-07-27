Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Betäbungsmitteleinfluss
Betzdorf (ots)
Am Samstag, 25.07.2026, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Betzdorf gegen kurz vor 2 Uhr nachts in der Moltkestraße einen 20-jährigen VW-Fahrer. Hierbei konnten bei dem Heranwachsenden Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden; ebenso führte der junge Mann eine geringe Menge Haschisch mit sich. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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