Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrradfahrer schwer verletzt
Niederbreitbach (ots)
Am späten Freitagnachmittag, 24.07.2026, gegen 17:15 Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer auf einem Fahrradweg an der Wied in der Nähe des Campingplatzes Neuerburg Niederbreitbach und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte der 23-Jährige ohne Fremdeinwirkung, der Unfallhergang ist jedoch noch unklar.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
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