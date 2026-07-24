Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrer schwer verletzt

Niederbreitbach (ots)

Am späten Freitagnachmittag, 24.07.2026, gegen 17:15 Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer auf einem Fahrradweg an der Wied in der Nähe des Campingplatzes Neuerburg Niederbreitbach und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte der 23-Jährige ohne Fremdeinwirkung, der Unfallhergang ist jedoch noch unklar.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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