PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Elkenroth (ots)

Am Mittwoch, 22.07.2026, befuhren ein 80-jähriger Skoda-Fahrer und ein bislang unbekannter Kleinkraftradfahrer gegen 16:15 Uhr die Betzdorfer Straße in Richtung Nauroth. Hierbei setzte der unbekannte Zweiradfahrer zum Überholen an, kollidierte bei dem Manöver jedoch mit dem vorderen linken Kotflügel des Skodas. In der Folge kam es zu einem verbalen Disput zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Bevor es zwischen den Beiden zum Personalienaustausch kommen konnte, entfernte sich der Kleinkraftradfahrer von der Örtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Zweirad soll es sich um einen Motorroller handeln. Dessen Fahrzeugführer soll im jungen Erwachsenenalter zwischen ca. 18 und 25 Jahren sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Zweiradfahrer und dessen Fahrzeug unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 08:32

    POL-PDNR: Verkehrsüberwachung in Reuschenbach

    Reuschenbach (ots) - Am Montag, 20.07.26, wurde erneute das Durchfahrtsverbot in Reuschenbach/Frorath durch Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus überwacht. Auch diesmal konnten Verstöße festgestellt werden. Die Kontrollmaßnahmen werden auch in den nächsten Wochen fortgeführt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 21:48

    POL-PDNR: Brand im Wald in Schönstein

    Wissen (ots) - Am Montagabend wurde der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur starke Rauchentwicklung aus einem Wald bei Wissen OT Schönstein gemeldet. Diese Information wurde sofort an die Freiwilligen Feuerwehren Wissen und Schönstein sowie die Polizeiwache Wissen weitergeleitet. Wie sich herausstellte, war es auf einem schwer zugänglichen Gartengrundstück in Ortsrandlage zu einem Brand gekommen. Hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren