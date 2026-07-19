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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand

Neustadt (Wied) (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.07.2026, auf Sonntag, 19.07.2026, gegen 02:30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand in einem Waldgebiet bei Neustadt (Wied), Verlängerung Heuweg, festgestellt. Es brannte Gebüsch auf einer Fläche von ca. 30 qm. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 026349520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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